Jadran se ne bo udeležil C-lige gold

Jadran se ne bo udeležil letošnjega prvenstva C-lige gold. Odločitev so sporazumno sprejeli igralci, trenerji in odborniki ter vsi matični klubi projekta Jadran, ki so ocenili, da protikoronska priporočila Italijanske košarkarske zveze Fip onemogočajo izpeljavo prvenstva tako, kot si ga je vodstvo športnega združenja zamislilo pred začetkom sezone. Glavni razlog za odstop je tveganje za zdravje igralcev, trenerjev in odbornikov društva, kot so pri Jadranu zapisali v tiskovnem sporočilu. To pa kljub dejstvu, da bi morali vsi člani ekipe pred vsako tekmo opraviti bris za koronavirus.

Zveza Fip je zaradi odstopa velikega števila ekip (izmed ekip iz Furlanije - Julijske krajine in Veneta se jih je osem odločilo za igranje, kar sedem pa se je prvenstvu odpovedalo) sklenila, da bodo v letošnji sezoni spojila skupini Triveneta in Emilije - Romanje, meddeželno premikanje pa bi povzročalo dodatne težave. Pri Jadranu se dobro zavedajo, da prvenstvo v taki obliki (vsaj tedenska testiranja in igranje za zaprtimi vrati) zahteva velik finančni zalogaj, sredstva pa bi morali v tem kriznem trenutku nameniti predvsem delovanju mladinskega sektorja.