Jadran skočil na tretje mesto

KOŠARKA

C-LIGA GOLD

Jadran Monticolo&Foti – Mirano 89:52 (21:12, 44:28, 68:39)

Jadran: Batich 8 (2:2, 3:5, 0:4), Zidaric 7 (-, 2:4, 1:1), Ban 9 (4:4, 1:4, 1:1), Schina 10 (-, 2:3, 2:2), Ridolfi 5 (3:3, 1:2, 0:2), De Petris 22 (-, 11:12, -), Jakin 0 (0:3, 0:1, -), Malalan 2 (-, 1:5, -), Pregarc 7 (1:2, 3:7, 0:1), Bunc 16 (3:6, 5:7, 1:5), Rajčič 3 (-, -, 1:4), Raseni 0 (-, -, -). Trener: Oberdan.

Skoki: 45 (31 v obrambi, 14 v napadu; Batich 8, De Petris 6); podaje: 25 (Batich 8, Schina 7); pridobljene žoge: 11; izgubljene žoge: 12; SON: 11; PON: -.

Nadaljuje se zmagovita serija Jadrana Monticolo&Foti v košarkarski C-ligi gold. V tekmi zaostalega 2. kroga povratnega dela so Batich in soigralci na domačem igrišču povsem nadigrali Mirano (89:52) in se v pričakovanju jutrišnje tekme med Boznom in San Donajem začasno povzpeli na tretje mesto. Jadran je ob tem zmanjšal tudi zaostanek za drugouvrščeno Montebellune, ki je v Muranu izgubila s 84:80. Montebelluna ima 36 točk, Jadran pa 32, Bozen 30.

Tekma na Opčinah je bila z izjemo prve četrtine povsem enosmerna. Jadran si je v prvih desetih minutah priigral 9 točk naskoka (21:12), nato pa prednost do konca dvoboja le še večal. Obramba je bila vedno na pravem mestu, tako da so košarkarji Mirana z veliko težavo prihajali do koša. V napadu pa je že takoj na začetku v ospredje stopil Carlo De Petris, ki je v uvodni četrtini zadel 12 točk z le enim zgrešenim metom (6:7). Vajo je Jadranov krilni center ponovil v tretji četrtini, na koncu pa tekmo zaključil kot najboljši strelec (22 točk) in izjemno strelsko statistiko (11:12 za dve točki oz. 91,7%).

Polčas se je zaključil z izidom 44:28, v tretji četrtini pa je Jadran dokončno zapečatil zmago. Z delnim izidom 23:4 so domačini prišli na + 35 (67:32), tako da je bila osma zaporedna zmaga dejansko že v rokah Jadranovih košarkarjev. V zadnji četrtini je tako trener Dean Oberdan izkoristil vse razpoložljive košarkarje in tekmo končal z mlado peterko Jakin - Pregarc - Zidaric - Raseni - Bunc. Zdaj je na vrsti velikonočni premor, sledil pa pravi »tour de force« s štirimi tekmami v dveh tednih (Bozen doma, Oderzo, Codroipo in Cus v gosteh).