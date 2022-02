Jadran z levo nogo

Jadran Monticolo&Foti – Verona 90:43

Jadran: Batich 8 (2:2, 3:8, 0:5), Zidaric 2 (-, 1:1, 0:3), Ban 7 (4:4,0:3, 1:2), Ridolfi 4 (-, 2:5, 0:3), De Petris 10 (2:2, 4:8, -), Jakin 0 (-, 0:1, 0:1), Bunc 9 (2:2, 2:2, 1:3), Malalan 8 (2:2, 3:4, 0:1), Pregarc 6 (4:4, 1:2, 0:1), Persi 0 (-, -, -), Rajčič 20 (-, 1:2, 6:7), Milisavljevic 16 (-, 2:4, 4:5). Trener: Oberdan.

Košarkarji Jadrana Montoicolo&Foti so odigrali eno najboljših tekem v letošnji sezoni in gladko nadigrali Verono. Domačini so začeli zelo odločno in si že po prvi četrtini priigrali 15 točk prednosti, prvi polčas pa zaključili s 25 točkami naskoka (52:27). Igrali so zelo dobro tako v napadu kot v obrambi in v takem slogu nadaljevali tudi v drugem polčasu. Razlika se je vrtoglavo večala, tako da so bili košarkarji Verone povsem brez moči.

Med posamezniki sta izstopala center Stanko Rajčič z 20 točkami (kar 6:7 za tri točke) in njegov kolega na centrskem položaju Marko Milisavljevic s 16 točkami (4:5 za tri točke). Omeniti velja, da so bili Oberdanovi varovanci tokrat stoodstotni pri izvajanju prostih metov (16:16).

Jadran bi moral v sredo odigrati zaostalo tekmo proti vodilni Padovi, tekmo pa so preložili na kasnejši datum.