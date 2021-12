Jadranu napet derbi proti Codroipu

KOŠARKA

C-LIGA GOLD

Jadran Monticolo&Foti – Codroipo 61:50 (17:7, 32:21, 45:39)

Jadran: Batich 12 (3:4, 3:4, 1:3), Ban 10 (5:7, 1:6, 1:4), Schina 2 (2:2, 0:4, 0:2), Ridolfi 0 (-, 0:1, -), De Petris 9 (1:2, 4:8, -), Jakin 0 (-, -, -), Malalan 3 (3:4, 0:1, 0:1), Bunc 2 (-, 1:1, -), Rajčič 9 (2:2, 2:3, 1:5), Milisavljevic 14 (2:2, 3:4, 2:5), Pregarc in Raseni nv. Trener: Dean Oberdan.

Skoki: 49 (35 v obrambi, 14 v napadu); podaje: 15 (Batich 7); izgubljene žoge: 20; pridobljene žoge: 7; SON: 14; PON: -.

Košarkarji Jadrana Monticolo&Foti so v 10. krogu C-lige gold dosegli še tretjo zaporedno zmago (in šesto skupno). Na domačem igrišču na Opčinah so v deželnem derbiju zasluženo premagali Codroipo z 61:50.

Domačini so začeli odločno in s prostima metoma Boruta Bana v zadnjih minutah prve četrtine prišli do prednosti 11 točk (16:5). Jadran je igral čvrsto v obrambo, v napadu pa s premišljeno igro prihajal do odprtih metov. V začetku druge četrtine so Oberdanovi varovanci nadaljevali s prepričljivo igro in po trojki tokrat zelo konkretnega Marka Milisavljevica (na koncu 14 točk, 10 skokov in dve blokadi) prišli do najvišjega vodstva na tekmi (24:7). Jadranova obramba je še naprej delovala zelo čvrsto, tako da je bil Codroipo ob polčasu na varni razdalji.

Bolj izenačen je bil uvodni del tretje četrtine, v katerem je furlanska ekipa s consko obrambo nekoliko zaustavila Jadranov napad. Po nekaj minutah so domačini ujeli pravi ritem, nekoliko pa so popustili v obrambi, kar je Codroipo izkoristil. Pred zadnjimi desetimi minutami je Jadran imel še šest točk naskoka, v nadaljevanju pa odbil poslednje napade gostov in na koncu povsem zasluženo slavil. Za tretjo zaporedno zmago je bila ključna predvsem obramba, saj je Codroipo tokrat na Opčinah dosegel le 50 točk.