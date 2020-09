Jadrnica, kjer o uspehu odloča posadka

Pred dnevi se je v Sesljanskem zalivu v organizaciji Jadralnega kluba Čupa zaključilo državno prvenstvo v razredu Ufo 28. Sesljanski klub je bil v Tržaškem zalivu nasploh edini, ki se je odločil za državno preizkušnjo, in temu bil po štirih dneh uspešnega regatiranja tudi kos. Ob zaključku smo se pogovorili z Mirkom Juretičem, ki je prvenstvo doživljal kot organizator, pa tudi na krovu jadrnice Dragonudo (ki je jadrala pod zastavo JK Čupa). »Na kopnem je bil sicer med glavnimi akterji predvsem Aleš Antonič, ki je udeležencem poskrbel priveze in dodatno pomoč,« je še pojasnil Juretič. Znanstvenik materialov, sicer tudi trener pri Čupi, je med drugim idejni vodja slovenske posadke na jadrnici Dragonudo, ki je svojo tekmovalno pot začela lani pred Barcolano.

Začniva pri klasi ufo 28. V jadralnem svetu je razredov zelo veliko, kakšno mesto zaseda ufo 28?

To je 28 čevljev dolga jadrnica (približno 9,50 m), ki je v Italiji najbolj razširjena v našem Tržaškem zalivu. To pa zato, ker je tudi najbolj primerna za naše razmere, kjer je malo vetra, ko pa močno piha, ni vala. Sicer pa je bil projekt pripravljen za jadranje na jezerih, zato je ta tip jadrnice razširjen tudi na Gardskem jezeru in na Balatonu.

Koliko jadrnic tipa ufo 28 je v Italiji?

Od 30 do 40, a večini lastnikov jadrnic ni do tega, da bi se selili na oddaljena regatna polja. V Trstu jih je okrog 15, zato je prav tu epicenter državnih regat.

S posadko Dragonudo ste osvojili peto mesto. Ste bili z rezultatom zadovoljni?

Lahko bi zaključili više, a je bilo nenazadnje to tudi prvo državno prvenstvo za mlado posadko. Motivirani smo bili sicer že prvi dan, ko smo na prvi regati prvo bojo objadrali prvi, a so se v naslednjih dneh zvrstile napake na regulacijah, nekaj je bilo taktičnih kiksov in slabih startov. V tej klasi vsaka napaka kaznuje. Na taki jadrnici moraš biti zelo usklajen. Tu odloča izključno znanje posadke, medtem pa na primer v razredu melges o uspehu veliko odločajo materiali: če imaš novo jadrnico, si hitrejši. V razredu ufo 28 pa so vse jadrnice povsem iste, izdelane so med leti 1995 in 2000, zato posadka naredi razliko. Ker so to starejše jadrnice, nimajo olajšav kot moderne, zato so po svoje zapletene. A so za kompletnega jadralca, ki ima rad jadranje v celoti, zelo zabavne. Ufo je v tem podoben razredu optimist, kjer veliko odloča znanje jadralca, nasprotno pa v olimpijski klasi 49erFX, ko enkrat osvojiš jadranje, o uspehu odločajo materiali, nov jambor, nova jadra in ostala oprema. Državno prvenstvo je bil uvod v letošnjo skrajšano sezono.