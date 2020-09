Jadrnica Way of Life na letošnji Barcolani

Jadrnica Way of Life bo branila lansko zmago in se bo torej udeležila tudi letošnje 52. Barcolane, ki bo potekala v Tržaškem zalivu 11. oktobra, so sporočili iz ekipe Ewol Sailing. Po odpovedih številnih regat zaradi pandemije, so z odprtimi roki zagrabili priložnost sodelovanja na prihajajočih regatah. Poleg Barcolane se bodo udeležili tudi Fiumanke na Reki to soboto, 26. septembra, ter dveh regat v Benetkah 17. oz. 18. oktobra.

Jadralna ekipa EWOL Sailing je zadnje obdobje izkoristila za treninge v slovenskem morju in za optimizacijo izjemno zahtevne večje 27-metrske jadrnice, s katero se bo udeležila vseh štirih regat.