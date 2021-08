Jahali bodo v Versaillesu

Olimpijske igre v Tokiu se bližajo koncu, oči pa so že uprte v naslednje igre, ki bodo leta 2024 v Parizu. Organizatorji kljub možnim težavam tako zaradi novega koronavirusa kot zaradi okoljskih vprašanj napovedujejo pravi spektakel, številna prizorišča pa bodo postavljena v samo osrčje francoske prestolnice. Prvi mož iger v Parizu Tony Estanguet je na današnji novinarski konferenci v Tokiu izpostavil, kako so se organizatorji iger na Japonskem znali prilagoditi razmeram v zvezi s covidom-19. To bo tudi za organizatorje iger v Parizu pomemben nauk. "Še vedno ne vemo, v kakšnem kontekstu bodo igre organizirane," je priznal Estanguet, ki verjame, da se bodo znali soočiti tako z zdravstvenimi kot podnebnimi vprašanji.

"Vemo, da se bomo morali navaditi na življenje s covidom-19, in da lahko upamo na izboljšanje zdravstvenih razmer do leta 2024," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dodal šef pariških organizatorjev.

Veliko dogajanja na igrah bo postavljenega v samo središče mesta luči. Francoski predsednik Emmanuel Macron je tako razkril željo, da bi otvoritveno slovesnost pripravili ob reki Seni. Odbojka na mivki bo denimo potekala na Trocaderoju s pogledom na Eifflov stolp, jahanje pa bo gostil dvorec Versailles. Stadion Saint Denis, ki je že gostil svetovno nogometno prvenstvo leta 1998, pa bo prizorišče atletskih tekmovanj.

Po besedah Estangueta želijo do konca letošnjega leta ugotoviti, ali je ceremonija v središču mesta dejansko izvedljiva.

Šef organizatorjev iger leta 2024, ki se bodo vrnile v Francijo po natanko sto letih, je izpostavil še njihovo sposobnost ponuditi nov model za olimpijske igre, ki bodo bolj spektakularne ter se bodo osredotočale tako na finančno kot okoljsko plat.

Po besedah pariške županje Anne Hidalgo, ki bo v nedeljo prevzela olimpijsko zastavo, se bo francoska prestolnica kot organizatorka iger leta 2024 na nedeljski zaključni slovesnosti iger v Tokiu predstavila s svojo tradicijo in modernostjo. Tudi sama je poudarila, da bodo igre "ljudski dogodek", ter da bo podpora francoskega občinstva še kako pomembna.