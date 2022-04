Jana Germani bo jutri lovila drugo mesto

Članica TPK SIrena Jana Germani se bo s sotekmovalko Giorgio Bertuzzi na prvi regati za svetovni pokal v sezoni na Palmi de Mallorci borila za končno drugo mesto v olimpijskem razredu 49er FX. Tudi drugi dan finalnih regat v zlati skupini je odlično jadrala in zadnjih treh plovih v zlati skupini ohranila visoko 4. mesto: v posamičnih plovih je ob visokem in dolgem valu ter vetrom, ki je dosegel največ 16 vozlov, osvojila 17. in dve drugi mesti. Tržačanka, ki bo junija dopolnila 23 let, bo tako prvič v karieri nastopila v »medal race« regati za svetovni pokal. Med najboljšo deseterico je sicer jadrala že lani na evropskem in svetovnem prvenstvu, letos prvič pa se bo v regati za kolajne borila za stopničke. Vodilni Nizozemki Van Aanholt in Duetz sta sicer neulovljivi, povsem dosegljivo pa je drugo mesto, ki ga po včerajšnjih plovih branita Brazilki, olimpijski prvakinji Soffiatti Grael in Kunze. Germani in Bertuzzi sta doslej zbrali 65 točk, Brazilki pa šest manj, v zadnji regati pa velja točkovanje dvojno.

V takih pogojih pa se ni znašla druga tržaška naveza Carlotta Omari in Sveva Carraro, ki sta regato končali na 23. mestu.