Jana Germani bo odslej krmarka

Jadralka Sirene Jana Germani bo svojo pot nadaljevala v drugačni vlogi. Po spodletelem nastopu na svetovnem prvenstvu v Aucklandu v začetku decembra, kjer se ni uvrstila v zlato skupino in osvojila 28. mesto, je prekinila sodelovanje s krmarko Ottavio Raggio. »Odločila sem se, da se vrnem na krmilo. Skratka, ne bom več flokistka, ampak bom nadaljevala svojo jadralno pot na krmilu, kjer sem začela,« je jasno povedala Jana Germani. Tržaška jadralka, ki se je letos drugič zapored tudi uvrstila v izbor naš športnik, je krmarila že kot otrok na optimistu, v tej vlogi tudi na mladinskem dvosedu 420. Z Ottavio Raggio, s katero je sodelovala od februarja 2018, je osvojila dva državna naslova (2018 in 2019), skratka ne bo več tekmovala. »Tačas še iščem novo sojadralko. Nekaj idej že imam, a nisem še dokončno odločila in se dogovorila. V kratkem bo padla odločitev,« je napovedala Germanijeva, ki je bila pri napovedih zelo zadržana. Ostaja pa v olimpijskem razredu 49erFX.