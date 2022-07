Jana Germani in Giorgia Bertuzzi v zlati skupini

Tretji dan je bil, kot nam je poudarila jadralka tržaškega pomorskega kluba Sirena in ekipe vojaške mornarice Jana Germani, »najbolj kompliciran«, ker je močno nagajal veter. A štren na evropskem prvenstvu v olimpijskem razredu 49erFX ni premešal le Germanijevi in njeni kolegici Giorgii Bertuzzi, ki sta po tretjem dnevu izgubili eno mesto (zdaj sta 6.), ampak tudi drugim. Še posebno Dankama Johanne in Andrei Schmidt, ki sta z drugega zdrknili na 7. mesto. Germanijeva in Bertuzzija sta danes zasedli 10., 5. in 9. mesto. Kljub temu sta se uvrstili v zlato skupino, v kateri se bodo boji začeli jutri. V zlati skupini ju čaka osem plovov, nato se bo najboljših deset posadk uvrstilo v regato za kolajne. Po tretjem dnevu še naprej vodita Švedinji Bobeck in Netzler pred Brazilkama Grael in Kunze.