Jana Germani na končnem tretjem mestu

Jadralka TPK Sirena Jana Germani je s sotekmovalko Giorgio Bertuzzi na prvi regati za svetovni pokal v sezoni na Palmi de Mallorci zasedla končno tretje mesto v olimpijskem razredu 49erFX. Na današnji zadnji regati za kolajne (t. i. »medal race«) je osvojila drugo mesto in se tako prebila na zmagovalni oder. Tržačanka, ki bo junija dopolnila 23 let, je tako dosegla svoj najboljši rezultat v svetovnem pokalu v karieri.

Zmago je vpisala nizozemska posadka Van Aanholt - Deutz, drugi sta bili olimpijski prvakinji, Brazilki Soffiatti Grael in Kunze, ki sta na koncu imeli enako število točk (87) kot Jana Germani in Giorgia Bertuzzi. Brazilski jadralki sta vpisali več boljših uvrstitev na posameznih plovih, regato za kolajne pa sta končali na prvem mestu. Tržaška posadka s Carlotto Omari in Svevo Carraro, ki danes nista jadrali, je regato zaključila na 23. mestu.