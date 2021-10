Jana Germani na Maxi Jeni MM

Na bivši Maxi Jeni – po novem (črnogorski) Maxi Jeni MM – zmagovalki zadnje Barcolane 2019 bo jadrala tudi slovenska jadralka, članica TPK Sirena Jana Germani. Na krovu jadrnice Črnogorca Miloša Radonjića bo v vlogi taktika. »Zelo vesela sem novega izziva. Črnogorsko ekipo je TPK Sirena kontaktirala, saj so zadnji zmagovalci regate Go to Barcolana from Slovenija in zato morajo vrniti pokal. Ob tej priložnosti pa jih je naš predsednik Filipčič vprašal, ali bi imeli na krovu tudi taktika, predstavil mene in moje rezultate. Bili so navdušeni in me takoj sprejeli v ekipo,« nam je povedala Germanijeva. Na Maxi Jeni še nikoli ni jadrala, pozna pa jo zelo dobro, saj je bila od vedno znana, da je odlična pri rahlem vetru. Zaradi napovedane zmerne burje letos sicer ne bo med favoriti, nadejajo pa si, da bi regato končali najviše. »Na jadrnici bom krmarju svetovala, saj dobro poznam tržaški zaliv tudi v takih razmerah.«Danes Maxi Jena pa ne bo branila zmage na regati Go to Barcolana from Slovenia, saj je že zasidrana v Trstu. Tveganega jadranja v burji se je namreč odpovedala. Današnji dan bo posadka morda izkoristila za krajši trening, na katerem bo jadrnico od bliže spoznala tudi Jana.