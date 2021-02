Jaš Farneti: Luna Rossa favoritinja

Čupin jadralec Jaš Farneti z zanimanjem sledi Ameriškemu pokalu. Profesionalni jadralec, ki ravno danes slavi 30. rojstni dan (vse najboljše!), upa, da bo v letošnji sezoni več regat kot lani. Glavna cilja sta nastopa na EP v razredu Melges 24 v Portorožu in na SP v razredu Melges 32 na Sardiniji.

V finalu pokala Prada Luna Rossa vodi s 4:0 proti Ineosu. Imajo Italijani zmago dejansko že v žepu ali se lahko Britanci vrnejo v igro?

Mislim, da se bo Ineos, ki je sicer v predtekmovanju gladko prevladal in se direktno uvrstil v finale, po takem zaostanku težko vrnil v igro. Luna Rossa je v zadnjih tednih dodatno razvila svojo jadrnico in izpilila taktiko regatiranja.

Kako je moštvu Luna Rossa uspel tak napredek v primerjavi s predtekmovanjem, ko je imelo kar nekaj težav?

Menim, da se je Luna Rossa na začetku nekoliko skrivala. Moštvo je že imelo pripravljeno nekaj izboljšav za jadrnico in jih v pravem času uporabilo. Zdaj ima jadrnica nove foile in nova jadra in to se na hitrosti še kako pozna. Novosti so delovale, tako da so inženirji naredili pravo potezo.