jazostanemdoma: Jernej Terpin, poklicni odbojkar

V današnjem obdobju novega koronavirusa, ko študentje od doma sledijo lekcijam po različnih spletnih portalih, ko se prijatelji srečujejo na videokonferencah in se je življenje vseh za trenutek umirilo, so bili tudi športniki – predvsem tisti, ki se s športom ukvarjajo na visoki ravni – primorani spremeniti svoj način treniranja. O vplivu novega koronavirusa na življenje poklicnega športnika smo se pogovorili s profesionalnim odbojkarjem Jernejem Terpinom, ki v letošnji sezoni brani barve društva VBC Mondovì v A2-ligi. Potem ko so prejšnji torek prekinili tudi treninge, se je vrnil domov v Števerjan.

Bi lahko bralcem povedali, kako je potekal vaš običajni dan pred pojavom virusa?

Budilka je vsak dan zvonila ob 8.30, to se pravi uro in pol pred jutranjim treningom. Po obilnem in z ogljikovimi hidrati bogatem zajtrku sem se odpravil v telovadnico. Zjutraj smo opravili fizični del, ki je trajal do približno 12. ure. Do dvajset minut po zaključenem treningu sem jemal beljakovinske prehranske dodatke, nakar je bilo ob približno 13.30 kosilo. Po kratkem počitku sem se potem odpravil na popoldanski trening, ki je potekal od 16.30 do 19. ure. Za tem je bila na vrsti še masaža, če sem jo potreboval, tuš in večerja.

Kako se je sedaj vse spremenilo?

Dvakrat dnevne treninge je zamenjal enourni program. Kar se tiče fizičnega dela, po 15 ali 20-minutnem teku z bratom opravljam razne vaje za trebušne mišice, za stabilizacijo trupa, sklece itd. V bistvu lahko s takim programom, ki je za sedaj edini možen, v kolikor so telovadnice zaprte, le vzdržujem kondicijo. V takih razmerah je doma nemogoče stremeti po povečanju mišične mase ali izboljšanju hitrosti in vzdržljivosti. Vsekakor pa to, kar sedaj počenjam, zadostuje, da bom lahko po novem začetku zopet brez večjih težav poprijel za uteži in nadoknadil izgubljene treninge.

Kar pa se tiče tehničnega dela?

Čeprav lahko odbojko igram z bratom in z očetom, s tem nikakor ne morem nadomestiti A2-ligaških treningov. Tudi tu pa je tako kot pri kolesarjenju. Ko se enkrat naučiš kolesariti in si dobro treniran, če potem za nekaj časa miruješ, ni tako zahtevno ponovno vzeti kolo in kolesariti tako kot prej.

Kako pa po prekinitvi prvenstev naprej?

Za sedaj nihče ne ve, kako se bo trenutno stanje razrešilo. Vse bi morali izvedeti v torek, 24. marca, ko se bodo člani odbojkarske zveze Lega pallavolo serie A zopet sestali in na podlagi vladnih določil in razvoja pandemije določili, kako naprej.