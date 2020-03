jaztreniramdoma: Carlotta Omari

Carlotto Omari, jadralko TPK Sirena in Fiamme gialle, je čez štiri tedne, točneje od 11. aprila dalje, čakala najpomembnejša regata štiriletja. V Genovi na regati za svetovni pokal bi morali namreč podeliti še zadnjo vozovnico za Tokio evropski državi, za katero so se borile tudi italijanske posadke olimpijskega razreda 49erFX. Omarijeva se je s sotekmovalko Matildo Distefano na regato vestno pripravljala, na Genovo sta Tržačanki imeli tudi zelo lepe spomine, saj sta pred letom dni osvojili drugo mesto. A je njuno strmo pot do Tokia prekinil koronavirus: regato v Genovi so namreč odpovedali pred nekaj dnevi, tačas pa še ni znano, kdaj bosta spet lahko zajadrali in se borili za olimpijsko vozovnico.

Carlotta je tako kot vsi ostali jadralci – tudi tisti, ki so že uvrščeni v Tokio – doma. Dom zapusti samo, ko mora v trgovino, sicer pa se strogo drži pravil. Tudi na tek jo ne mika, saj ve, da bi tam lahko srečala več ljudi. Kljub temu pa se treningom ne odreka. Vsak dan, predvsem v jutranjih urah, vadi vsaj uro. Domov je pripeljala veslač za vadbo doma, ki ji ga je odstopila vojaška ekipa, sicer pa uporablja elastiko ali pa vadi brez rekvizitov. »Doma navsezadnje ni tako omejujoče, kot bi morda mislili,« ugotavlja v času koronavirusa.