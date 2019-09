»Jekleni« možje prihajajo v Koper

Po uspešni lanski premierni tekmi si organizatorji letos želijo na startu vsaj 1800 triatloncev. Kot kaže se jim bo želja uresničila. Štiri mesece pred dogodkom so imeli slovenski prireditelji okrog 1000 prijav, po zadnjih informacijah pa je na voljo le še nekaj mest. Največ zanimanja je med triatlonci iz Slovenije, sledijo pa jim Italijani in Avstrijci.

Istrski polovični ironman - sestavljen je iz 1,9 kilometra plavanja, 90 kilometrov kolesarjenja in 21 kilometrov teka - ostaja namenjen rekreativcem, za katere pa se iz 30 na 40 povečuje število mest, ki z dobro uvrstitvijo vodijo do udeležbe na svetovnem prvenstvu 2020 v tako imenovanih starostnih skupinah. To bo na Novi Zelandiji.

Plavalni del bo potekal v Kopru, kolesarski del bo šel čez Luko Koper, Ankaran, v Italijo in nazaj v Slovenijo čez Osp, Sveti Anton, v Koper, Šmarje, Izolo in Koper. Tek bo potekal po Kopru, ob obalni cesti do Izole, po starem delu mesta in nazaj v Koper do cilja.

Za razliko od lani bo start kasneje, torej ob 9. uri, zadnjega tekmovalca na cilju pričakujejo okrog 18. ure. Prireditelje veseli tudi dejstvo, da je bil lanski dogodek dobro sprejet in ima podporo obalnih občin tudi letos. Ob tako zahtevnem dogodku si želijo še kakšen par rok več pri izvedbi, saj je dela precej.