Jernej Terpin bo igral v eni najmočnejših ekip A2-lige

Števerjanski odbojkar Jernej Terpin bo v prihodnji sezoni 2020/21 še igral v A2-ligi, to pa v Bergamu. S tamkajšnjim klubom Olimpia Bergamo je podpisal enoletno pogodbo, potem ko ga v postavi Mondovija, kjer je igral pretekli dve sezoni, niso potrdili. »Po odločitvi piemontskega kluba sem bil kar razočaran, saj sem se s trenerjem Barbierom zelo dobro razumel in računal sem, da bom tam tudi ostal. A zdaj, ko sem vendarle uradno tudi igralec Bergama, sem lahko celo zadovoljen, da me v Piemontu niso potrdili,« je priznal še ne 24-letni sprejemalec (rojstni dan praznuje 21. junija). Olimpia Bergamo je bila namreč v zadnjih štirih sezonah protagonistka A2-lige: redni del je končala na 1. ali 2. mestu, lani je v play-offu izgubila šele v finalu, letos pa je zmagala italijanski pokal A2-lige. Tako visoke cilje želi ohraniti tudi v letošnji sezoni, ki bo sicer zaradi krize po Covidu 19 s finančnega vidika nekoliko revnejša (vsi klubi so znižale plače za približno 20 %), a kljub nižjim proračunom klubov ohranja A2-liga kakovost.

Jernej Terpin je bil lani edini slovenski odbojkar iz Italije v A2-ligi. V najvišji A1-ligi nimamo več svojega predstavnika, zato je števerjanski odbojkar, ki je dozorel pri Olympii, zdaj najvišje postavljeni zamejski odbojkar.