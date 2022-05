Jernej Terpin ostal brez finala

Agnelli Tipiesse Bergamo – Reggio Emilia 2:3 (21:25, 15:25, 25:21, 25:21, 17:19)

Agnelli Tipiesse Bergamo, kjer nastopa števerjanski odbojkar Jernej Terpin, je na tretji odločilni polfinalni tekmi play-offa A2-lige izgubil, v finale je z zmago s 3:2 napredovala Reggio Emilia.

Srečanje se je začelo z nadvlado gostov, ki so povedli z 0:2. Sledila je reakcija Terpina (včeraj 14 točk) in ostalih, ki so si priigrali peti niz, v katerem je bilo stalno zelo tesno. Bergamo je imel rahlo pobudo, a mu je bila Reggio Emilia stalno za petami. Prvi je imel tudi zaključno žogo, a jo zapravil, tako še vsaj dve, na koncu pa je as Helda ponesel goste v finale.

Agnelli Tipiesse je že drugič zapored ostal praznih rok: tako lani kot letos je zaključil redni del prvenstva na prvem mestu, naposled pa v play-offu klonil, lani že v četrtfinalu, letos pa v polfinalu.