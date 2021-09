Jernej Terpin v Bergamu cilja (zelo) visoko

Med protagonisti odbojkarske A2-lige bo tudi v prihajajoči sezoni števerjanski odbojkar Jernej Terpin, ki je že kmalu po koncu sezone podaljšal sodelovanje z ekipo Agnelli Tipiesse Bergamo. Po lanski nadvse uspešni sezoni – Bergamo je osvojil pokal in superpokal – pa si Terpin in soigralci letos želijo kaj več tudi v prvenstvu, kjer so lani izpadli že v četrtfinalu, četudi so bili celo sezono vodilni na lestvici.

Jernej, ste letos pripravljeni na napredovanje?

Klub uradno tega ni izustil, od napovedi pa je jasno, da je cilj ta. Res pa je, da je za zmago v prvenstvu potrebno veliko sreče, seveda pa mora sezona miniti tudi brez poškodb in drugih zapletov.

Kakšno ekipo so sestavili pri Bergamu?

Po moji oceni smo dobri in konkurenčni.

Torej še boljši kot lani?

Tako. Tehnično smo boljši, imamo pa tudi veliko več izkušenj. Pridružil se nam je 35-letni Pedura Diaz Williams. Kubanski korektor ima za sabo večletno nastopanje v A2-ligi in prvi ligi. Lani je bil pri Tarantu, s katerim je napredoval v superligo. Dobro ve, kako je treba odigrati v določenih kontekstih. Daje nam dodatno gotovost na igrišču. Lani se je izkazalo, da psihološko nismo bili pripravljeni na play-off. Ob njem se nam je pridružil tudi bloker Jacopo Larizza, lani član prvakov Civitanove. Tam sicer ni veliko igral, redno pa je treniral z najboljšimi.