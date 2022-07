Jonas Vingegaard zmagovalec Toura

Belgijec Wout Van Aert je zmagovalec kronometra, predzadnje etape kolesarske dirke po Franciji. Na 40,7 km dolgi razgibani trasi od Lacapelle-Marivala do Rocamadourja je slavil pred neuradnim zmagovalcem Toura, Dancem Jonasom Vingegaardom. Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Emirates) je končal na tretjem mestu, za zmagovalcem je zaostal 27 sekund. Van Aert (Jumbo-Visma) je traso z okoli 430 višinskimi metri premagal v času 47:59, s čimer je bil za 19 sekund hitrejši od moštvenega kolega Vingegaarda. Tretji Pogačar je v cilju zaostal 27 sekund in bo v Parizu dirko sklenil na skupno drugem mestu.

Od preostalih Slovencev je zelo dobro s traso opravil tudi Jan Tratnik(Bahrain-Victorious), ki je predzadnjo etapo končal na desetem mestu. Za zmagovalcem Van Aertom je zaostal 1:48 minute. Za sedem sekund je denimo prehitel tudi evropskega prvaka Stefana Künga iz Švice, ki je bil 11. Jutri bo na vrsti le še sklepna ravninska etapa v Parizu do Elizejskih poljan (115,6 km).