Jure Zdovc v Fibini hiši slavnih

V Fibino hišo slavnih bodo letos sprejeli slovenskega košarkarja in dolgoletnega jugoslovanskega reprezentanta Jureta Zdovca. Ob njem bosta prostor v svetovni košarkarski eliti po novem našla tudi Kanadčan Steve Nash in Ukrajinec Aleksander Volkov, med trenerji pa Srb Svetislav Pešić. Predstavili jih bodo na spletni slovesnosti, ki bo 18. junija. Gre za drugega slovenskega košarkarja, ki mu pripada ta čast, pred njim je mesto v svetovni eliti dobil le Ivo Daneu.

Zdovc je igral za različne klube doma in v tujini ter z njimi osvajal lovorike na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Igral je v vrhunski reprezentanci iz nekdanje Jugoslavije, ki se je ob prehodu osemdesetih v devetdeseta leta prejšnjega stoletja uveljavljala na mednarodnih tekmovanjih. Z jugoslovansko reprezentanco je med drugim leta 1988 osvoji srebrno olimpijsko kolajno. Po koncu kariere je tudi bil dvakrat selektor slovenske reprezentance.

V Fibini hiši slavnih so med drugim ameriški košarkarji Hakeem Olajuwon, Shaquille O’Neal in Michael Jordan, med bivšimi jugoslovanskimi reprezentanti Krešimir Ćosić, Dražen Dalipagić, Vlade Divac, Mirza Delibašić, Dragan Kićanović, Radivoj Korać, Toni Kukoč, Dražen Petrović in Zoran Slavnić, med italijanskimi pa Pierluigi Marzorati in Dino Meneghin.