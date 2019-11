Deželna nogometna zveza se je po popoldanskem sestanku odločila, da danes in jutri preloži vsa deželna in pokrajinska članska ter mladinska prvenstva. Razlog so slabe vremenske napovedi, ki jutri »grozijo« naši deželi z obilno pošiljko dežja. Tekme naj bi nadoknadili v sredo 27. novembra, ali v sredo, 4. decembra.