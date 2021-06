Jutri prva finalna tekma moške odbojkarske C-lige

Finalna serija moške C-lige se bo začela jutri. Ob 20. uri se bo v športnem centru Špacapan začela prva tekma med Olympio in Il Pozzom. Tekmo si bo mogoče ogledati v živo po YouTube kanalu ŠZ Olympia s komentarjem Cristiana Visintina in posebnega gosta Jerneja Terpina, hkrati pa bo to nasploh prva tekma na članski ravni, ki si jo bo mogoče ogledati v živo. V goriški telovadnici bo na razpolago sicer le 34 mest (25 % zasedenost) za gledalce, kar seveda ni veliko, je pa vendarle prvi korak k normalnosti. Publika se skratka spet vrača v športne dvorane po več kot letu dni. V Gorici so v bistvu mesta skorajda že oddana, deset jih je goriški klub prepustil gostom.

Olympia bo finale vnovič igrala po sezoni 2013/14, ko je naposled tudi napredovala v B-ligo. O napredovanju bosta odločali dve tekmi, v primeru izenačenosti pa bo o zmagovalcu odločal zlati niz. Druga tekma bo v soboto ob 20.30 v Pradamanu.