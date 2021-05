Jutri začetek Pokala Sedmak-Bressan

Z uradnimi treningi se danes na openskem Pikelcu začenja mednarodni Pokal Sedmak-Bressan, ki ga že vrsto let uspešno prireja ŠD Polet, tekmovanja v mladinskih in članskih kategorijah pa bodo stekla od jutri do nedelje, 30. maja. Tekmovanje, ki je lani odpadlo zaradi pandemije, ga letos vnovič prirejajo seveda ob upoštevanju vseh protikoronavirusnih priporočil, ne bo pa veljavno kot etapa svetovnega pokala.

Ob italijanskih kotalkarjih bodo tekmovali še tuji iz ZDA, Rusije in drugih evropskih držav, ne bo pa tekmovalcev iz Južne Amerike.

Zaradi zdravstvenih razmer si bodo lahko tekmovanje ogledali le spremljevalci kotalkarjev in kotalkaric. V dvorani bo lahko največ do 200 ljudi.