Juventina in štandreški Ferguson

Juventina je edina ekipa slovenskih društev, ki po šestem krogu zaseda vrh lestvice. Štandreški rdeče-beli so v skupini B promocijske lige prvi skupaj s Santamario, proti kateri bodo v gosteh igrali v nedeljo.

»Mister« Nicola Sepulcri, vseeno ne bi še govorili o Begu, kajne?

Bog-ne-daj (smeh) ... sezona je še dolga. Uvodni krogi so le za predjed. Glavna jed je običajno bolj težka. Nekoliko bolj jasna slika bo po prvem delu. Zdaj moramo le uživati in trdno trenirati. Nedeljsko gostovanje v kraju Santamaria la Longa pri Palmanovi bo za nas lep test. Santamaria ima odličen napad. Pozorni moramo biti predvsem na Turchettija, ki se je v moštvu vrnil po dveletni odsotnosti. Medtem je prebolel hudo bolezensko stanje. Sicer je na vrhu kar nekaj gneče. Tržiški UFM, ki je morda glavni favorit za napredovanje, ima dve točki manj. Isto velja za Forum Julii. Dobro opremljene ekipe so tudi Azzurra Premariacco, Sevegliano Fauglis in Tolmezzo.

Ali se strinjate, da je letošnja covidna sezona nekoliko čudna?

Absolutno. Samo nogometaši se vedejo neobičajno (smeh). Čudna je zaradi tega, ker smo preveč časa mirovali. Čeprav smo trenirali, tekem ni bilo. In to se pozna. Pandemija je naredila ogromno škodo amaterskemu športu.

