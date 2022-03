Juventina neodločeno, derbi osvojila Vesna

NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA

Juventina - Aquileia 0:0

Juventina: Gregoris, Trevisan, Celcer, Racca, N. Marini, Černe, Hoti, Cuca (Kerpan), Selva (Tomat), Piscopo, Cocolet. Trener: Sepulcri.

Juventina v domačem Štandrežu ni uspela premagati trdoživo ekipo iz Ogleja, ki se je v glavnem krčevito branila. Juventina je v 46. minuti zamudila edinstveno priložnost, da bi lahko zadela v polno. Selva je namreč zgrešil najstrožjo kazen, ki si jo je izboril Hoti. Napadalec Juventine je streljal v desno vratnico. V drugem polčasu so rdeče-beli še naprej napadali, a gostje so se uspešno branili in v ospredje je vstopil vratar, ki je ubranil številne nevarne strele. Ko pa sam ni uspel, je na golovi črti odbil žogo branilec. Juventina ostaja prva na lestvici, saj je tudi Forum Julii igral neodločeno 0:0 z Romansom. Na drugo mesto (2 točki za Juventino) se je skupaj s Forum Juliiem prebil Sevegliano Fauglis, ki je premagal Risanese.

1. AMATERSKA LIGA

Mladost - Roianese 5:2 (1:2)

Strelci: 22. Scocchi 11-m; 50. Ocretti, 60. Stabile, 75. Tabai, 90. Bragagnolo

Mladost: Alessandra, Di Giorgio, Peric, Tabai, Pelos (Furlan), Iodice (Mascarin), Sangalli, Ocretti, Cuzzolin (Ligia), Scocchi (Bragagnolo), Mucci (Stabile). Trener: Veneziano.

Nove tri točke so v veliko pomoč za Mladost, ki bo v nadaljevanju sezone lahko bolj sproščeno igrala v pričakovanju mirnega obstanka. Gostitelji so povedli z enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Scocchi. Sodnik je pokazal na belo točko, potem ko so Sangallija zrušili v kazenskem prostoru. Gostje so odreagirali in kmalu zatem izenačili ter proti koncu počasa celo povedli. Avtor zadetka pa se je tako veselil gola, da je stekel do zastavice ob robu igrišča in jo izrinil. S tem si je prislužil še drugi rumeni karton in je bil izključen. Gostje so tako ostali z možem manj. Ocretti je v drugem polčasu stanje izenačil. Gostje so nato zaradi drugega rdečega kartona ostali z devetimi igralci, kar so izkoristili domači nogometaši, ki so dosegli še tri zadetke in s tem visoko zmago.

2. AMATERSKA LIGA

Poggio - Sovodnje 1:3 (1:1)

Strelci: 20. Žibernik; 71. Klančič, 80. Dornik

Sovodnje: Zanier, Boškin (Komjanc), Simčič, Rijavec, Feri, Ribolica, Semolič, Umek, Žibernik (S. Čavdek), Dornik, Klančič. Trener: Trangoni.

Proti zadnjeuvščenemu Poggiu so igralci Sovodenj po pričakovanju zmagali in utrdili visoko 3. mesto na lestvici. Gostje se na ozkem in slabo urejen igrišču težko znašli in so se morali v prvem polčasu sprijazniti z neodločenim izidom. V nadaljevanju so poostrili tempo igre, dosegli še dva zadetka s Klančičem in z Dornikom ter zasluženo odnesli domov vse tri točke.

Vesna - Primorje 1924 3:1 (1:0)

Strelci: 5. in 72. M. Vidali, 81. Favone, 92. Bovino

Vesna: Bombardieri, Ćuk, Renar, Veronesi (Masia), Košuta, Vidoni, Favone, Giovannini, K. Vidali (Crasnich), M. Vidali (Prelaz), Brec. Trener: Venanzi.

Primorje: Pahor, N. Tesser, Emili, De Sio (Palermo), Muccio Crasso, Villa (Bais), Jurissevich, Marconi (Nadifi), Bovino, Fraia. Trener: Biasin.

Rdeč karton: 64. N. Tesser

Kriško-proseški obračun je osvojila Vesna, ki je bolje izkoristila ustvarjene priložnosti. Lastovke so po prvem polčasu vodile po golu v uvodnih minutah Marka Vidalija, ki je drugi gol zadel v drugem polčasu. Za piko na i je poskrbel Carmine Favone. Primorje, ki je od 64. minute igral z možem manj, je častni gol zadel v sodnikovem dodatku. Spet je bil natančen Marco Bovino.

Breg - Turriaco 3:1 (1:0)

Strelci: 32. Abatangelo, 56. Galata, 68. Farci

Breg: Tinta, Spinelli, Del Vecchio, Andreasi, Galata, Scaligine, D. D’Alesio (Belladonna), Farci, Danieli (Marchio), M. D’Alesio (G. Cermelj), Abatangelo (Valentinuzzi). Trener: Quagliarello.

Breg je z dopadljivo igro zasluženo premagal Turriaco, ki zaseda mesta v sredini lestvice. Tokrat je dobro igral celoten kolektiv trenerja Rocca Quagliariella.

NAMIZNI TENIS

ŽENSKA A2-LIGA

Kras - Carrara 3:3

Alfiere di Romagna - Kras 3:3