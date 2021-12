NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA

Sevegliano Fauglis – Juventina 1:1 (0:0)

Strelec: 37. Piscopo

Juventina: Gregoris, Marini, Celcer, Racca (De Cecco), Russian (Cocolet), Černe, Hoti, Cuca, Selva, Piscopo, Zejnuni. Trener: Sepulcri.

Juventina se je s težkega gostovanja v Seveglianu vrnila s točko. Oba gola sta padla v drugem polčasu. Gostitelji so povedli takoj po odmoru. Juventina pa je točko ujela v 37. minuti, ko je v polno zadel Piscopo. Juventina ostaja prva na lestvici. A skupaj s tržiškim UFM, ki je danes v Trstu 3:0 premagal Trieste Calcio. Točko manj ima čedajski Forum Julii, ki je prav tako v Trstu premagal San Giovanni z 2:0.

1. AMATERSKA LIGA

Domio – Mladost 0:1 (0:0)

Strelec: 68. Veljković 11-m

Mladost: Stoduto, Turco (Peric), Furlan (Veljković), Tabai, Candusso, Iodice, Sangalli, Ocretti, Cuzzolin, Scocchi (Skarabot), Marassi (Ligia). Trener: Veneziano.

Mladost je pri Domju povsem zasluženo osvojila celoten izkupiček. Nogometaši ekipe doberdobskega društva so sicer edini zadetek dosegli s pomočjo enajstmetrovke, ki si jo je izboril in nato tudi uspešno izvedel Veljković. Pred tme je v prvem polčasu zadel prečko s prostega strela Scocchi.

Zarja – San Canzian Begliano 4:1 (1:0)

Strelci: 25. Rizzotto; 63. M. Barnobi, 80. F. Bernobi, 91. Mattera

Zarja: Budicin, Čufar, Stocca Kralj, Kalc, Cottiga, Zucchini (Mattera), Rizzotto (Di Donato), Lombisani, F. Bernobi, Malalan (S. Barnobi), M. Barnobi (Gustini). Trener: Ravalico.

Zarja je v Bazovici osvojila tri zelo pomembne točke v boju za obstanek. Ključen dogodek se je zgodil tik pred odmorom, ko je sodnik izključil gostujočega vratarja. Gostje pa so bili brez rezervnega vratarja in v vrata je moral vstopiti drug nogometaš. Zarja je že vodila, a vseeno je kasneje nasprotnik uspel izenačiti. V nadaljevanju pa je Zarja odreagirala in prevzela pobudo v svoje roke ter še trikrat zatresla gostujočo mrežo.

2. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Ufi 3:2 (3:1)

Strelec: 26., 38., 45. Jan Dornik

Sovodnje: Zanier, Ribolica, Feri, Falcone, Juren (Lutman), Petejan, Rijavec, Dornik, Žibernik (Marušič), Vižintin, Čavdek. Trener: Trangoni.

Nove tri točke za Sovodnje, ki pa so se morale pošteno potruditi, saj je gostujoči Ufi nudil soliden odpor. Gostje so povedli in s tem izvali reakcijo belo-modrih, ki so do odmora spreobrnili izid v svojo korist. Vse tri gole je zadel Jan Dornik. Sovodenjci so ustvarili še številne priložnosti za gol in jih tudi zgrešili. V drugem polčasu je Ufi zmanjšal zaostanek in belo-modri so morali v zadnjem delu srečanja stisniti zobe.

Breg – Campanelle 5:2

Strelci: 14. Danieli, 30. Abatangelo, 46. Delvecchio, 69. Abatangelo, 90. L. Nigris

Breg: Blasevich (Tinta), Pagliaro (L. Nigris), Delvecchio (Valentinuzzi), Marchetti, Maselli, Scaligine (Belladonna), Garofalo, Farci, Abatangelo, Madrussani, Danieli. Trener: Quagliarello.

Breg je doma zanesljivo odpravil ekipo Campanelle in utrdil visoko mesto na lestvici. Gostitelji so zapečatili tekmo že po prvem polčasu, ko so vodili s 3:0.

Primorje – Pieris 3:2 (1:0)

Strelci: 37. Saule; 53. N. Tesser, 84. Grego

Primorje: Pahor, N. Tesser, F. Tesser, Miniussi (Suppani), Jurissevich (Villa), Muccio Crasso, Marconi (Mania), Tuccio, Saule, Palermo, Grego. Trener: Biasin.

Gledalci so na Rouni na Proseku videli kar pet golov. Primorje je odpor Pierisa strlo šele v 84. minuti, ko je za lep gol zadel Grego. Primorje je pred tem dvakrat povedlo, a gostje z Goriškega so obakrat uspeli izenačiti.

Vesna – Costa International 2:1 (0:1)

Strelca: 90. M. Colja, 95. Nabergoi

Vesna: Bombardieri, M. Colja, Renar, Veronesi, Nabergoi, Frediani, Favone (Kuk), Crasnich (Kaurin), K. Vidali, M. Vidali (Poiani), Vidoni (Giovannini). Trener: Venanzi.

Vesna je doma premagala ekipo Costa International, ki jo sestavljajo afriški priseljenci, in tako osvojila drugo zmago v tem prvenstvu ter se nekoliko oddaljila od spodnjega dela lestvice. V prvem polčasu so bolje igrali gostje, ki so poleg adetka v 20. minuti zadeli tudi prečko. Poleg tega je Vesnin vratar Bombardieri tudi ubranil enajstemtrovko. V drugem delu srečanja je domače moštvo po zamenjavi štirih igralcev prevzela pobudo v svoje roke in kljub stalnim napadom Venanzijevim varovancem ni uspelo stanje izenačiti vse do 90. minute, ko je zadel v polno Matija Colja. V petih minutah sodnikovega dodatka so gledalci prisostvovali pravi shrljivki. Obe ekipi sta si močno želeli zmage. Gostje so zadeli prečko, Vesna pa je v 95. minuti po protinapadu dosegla zmagoviti gol po zaslugi Nabergoia, ki se je najbolje znašel v gneči v gostujočem kazenskem prostoru.