Juventina OK, derbi Mladosti

NOGOMET

ELITNA LIGA

Virtus Corno – Sistiana Sesljan 1:0 (1:0)

Strelec: 23. Cucciardi

Sistiana Sesljan: Battistella, M. Crosato (Delbello), L. Crosato, Disnan, Zlatič, Carli, Pitacco (D. Colja), Dussi, Germani (Madotto), Carlevaris (Tomasetig), Sammartini. Trener: Musolino.

V Korenu je bil odločilen le en gol, ki je padel po napaki gostujoče obrambne vrste. Resnici na ljubo je bilo srečanje zelo enakovredno in delitev točk bi bila bolj pravična.

PROMOCIJSKA LIGA

Sant’Andrea San Vito – Juventina 1:3 (1:1)

Strelci: 35. Selva 11-m; 57. Hoti, 90. Tomat

Juventina: Gregoris, Marini, Celcer, Racca (Popovič), Russian, Zejnuni, Hoti, Piscopo, Selva (Tomat), Kerpan, Coccolet (De Cecco). Trener: Sepulcri.

Juventina se je s tržaškega gostovanja vrnila s tremi pomembnimi točkami in je tako obdržala vrh na lestvici. V prvem polčasu so gostje povedli, a je nato Sant’Andrea uspel izenačiti. Nato je sodnik izključil domačega vratarja in srečanje je postalo živčno. Juventina je obdržala mirno kri in je v drugem polčasu še dvakrat zadela v polno. Ekipa štandreškega društva bo v soboto v Štandrežu gostila Tolmezzo.

1. AMATERSKA LIGA

Zarja – Mladost 0:1 (0:0)

Strelec: 80. Scocchi 11-m

Zarja: Flego, Čufar, Aiello, Varglien, Zucca, Vascotto, Rizzotto (Braicovich), Cotiga (Matuchina), Bernobi, Fabris (Barnobi), Ceoar (Petracci). Trener: Ravalico.

Mladost: Košuta, Di Giorgio, Peric, Tabai, Candusso, Mucci (Bragagnolo), Sangalli (Pelos), Ocretti, Cuzzolin (Patessio), Scocchi (Petronio), Di Bert. Trener: Veneziano.

Derbi 1. amaterske lige v Bazovici se je končal z zmago Mladosti, ki je odločilen zadetek dosegla v zadnjem delu srečanja s pomočjo enajstmetrovke. Gostje so imeli v prvem polčasu rahlo prednost in so igrali bolje. V drugem polčasu pa je bila tekma bolj izenačena. V taboru Zarje so bili po tekmi razočarani: »Odigrali smo eno slabših tekem, saj nismo niti enkrat resneje zaposlili vratarja Mladosti,« je dejal trener bazovske ekipe Davide Ravalico.

2. AMATERSKA LIGA

Primorje 1924 – Campanelle 3:3 (2:3)

Strelca za Primorje: 30. Bovino, 46. Tuccio; 90. Bovino

Primorje: Pahor, Tesser, Emili, Beltrame, De Sio (Beltrame), Suppani, Brandolisio, Tuccio, Palermo, Bovino, Villa (Marconi). Trener: Biasin.

Rdeč karton: Tuccio.

Primorje je uspelo iztrgati točko, potem ko je Marco Bovino v 90. minuti zadel v polno s prostega strela. Za Bovina je bil drugi gol na tekmi (četrti v dveh krogih). Za Primorje je bil sicer usoden začetek tekme, ko so gostje v prvih petnajstih minutah zadeli kar tri gole. Nato so se rumeno-rdeči prebudili in do konca polčasa so že dvakrat zadeli v polno. V drugem polčasu so iskali tretji gol, ki pa je padel tik pred iztekom srečanja. Sodnik je sicer srečanje podaljšal za celih deset minut.

Sovodnje – Isontina 1:1 (1:0)

Strelec: 8. Dornik

Sovodnje: Zanier, Falcone, Simčič, Rijavec, Feri, Ribolica, Semolič (Vižintin), Klančič, Žibernik, Dornik, Lutman (Juren). Trener: Trangoni.

Sovodnje so povedle že v osmi minuti z Janom Dornikom in so nato imeli kar nekaj priložnosti za gol. Sodnik je domačinom tudi razveljavil gol zaradi nedovoljenega položaja. Vodilna Isontina je uspela izenačiti v drugem polčasu.