Juventina zimski prvak

NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA

Juventina – San Giovanni 2:0 (1:0)

Strelca: 2. Marini; 68. Piscopo

Juventina: Gregoris, Cuca, Celcer, De Cecco, Marini, Černe (Vittorelli), Hoti (Cocolet), Piscopo, Selva, Kerpan, Tomat (Zejnuni). Trener: Sepulcri.

Z goloma ob vsakem polčasu je Juventina zaključila prvi del sezone z zmago. Juventina je bila vseskozi boljši nasprotnik. Le v drugi polovici prvega polčasa so štandreški rdeče-beli prepustili vajeti igre gostom, ki pa resnici na ljubo niso bili nikoli nevarni. Juventina je povedla že po nekaj minutah igre z Marinijem. Piko na i pa je postavil Piscopo v drugem polčasu s strelom z glavo po visoki podaji Celcerja. Uroš Celcer je v 45. minuti zgrešil enajstmetrovko, ki si jo je izboril Selva. Celcer je streljal visoko nad prečko. V zadnjem krogu je slavil zmago tudi tržiški UFM, ki je bil s 3:2 boljši od Sangiorgine.

1. AMATERSKA LIGA

Mladost – Cormonese 0:2 (0:1)

Mladost: Stoduto, Di Giorgio, Mascarin (Turco, Papais), Tabai, Candusso, Iodice (Lovrenčič), Sangalli (Veljković), Ocretti, Cuzzolin, Bragagnolo (Marassi), Mucci. Trener: Veneziano.

Rdeč karton: Cuzzolin.

Centro Sedia – Zarja 1:1 (1:0)

Strelec: 58. Petracci

Zarja: Budicin, S. Barnobi, Stocca Kralj (Čufar), Lorenzi, Cottiga, Kalc, Rizzotto (M. Barnobi), Lombisani (Zucchini), Petracci ( Brajković), Fabris, F. Bernobi. Trener: Lakoseljac.

Zarja se je z gostovanja vrnila s točko. Osvojila pa bi lahko vse tri točke, saj je Bernobi pred koncem srečanja zadel prečko. Centro Sedia je povedel v prvem polčasu. Za Zarjo pa je izenačujoči gol dosegel Petracci v 13. minuti drugega polčasa.

2. AMATERSKA LIGA

Corno Calcio – Sovodnje 0:1 (0:0)

Strelec: 70. Rijavec

Sovodnje: Zanier, Juren, Vižintin (Boškin), Rijavec, Ribolica, Feri, Marušič (Predan), Čavdek, Žibernik (Goriup), Dornik, Lutman. Trener: Trangoni.

Nogometaši Sovodenj so v zadnjem krogu prvega dela sezone osvojili v gosteh tri pomembne točke. Zmagoviti gol je padel v zadnjem delu srečanja. Golovo akcijo je začel Dornik, ki je podal do Žibernika, slednji je podaljšal do prostega Rijavca. Slednji je natančno streljal v mrežo. Za Sovodnje so tokrat igrali kar trije letniki 2005: Daniel Feri, Danjel Goriup in Marco Predan. Prvenstvo 2. AL se bo nadaljevalo 16. januarja. Sovodnje pa bo 9. januarja igralo pokalno tekmo proti Unionu 91.

CGS – Primorje 2:2 (2:2)

Strelec: 5. in 33. Saule

Primorje: Pahor, Miniussi, Emili, Suppani, Jurissevich, Muccio Crasso, Marconi, Tuccio, Saule, Palermo, Villa. Trener: Biasin.

Vsi štirje zadetki so padli v prvih 33. minutah srečanja. Domačini so dvakrat povedli. Primorje pa je obakrat uspelo izenačiti po dveh oziroma treg minutah. Avtor gola je bil Giorgio Saule.

Muggia – Breg 3:1 (0:0)

Strelec: 63. Abatangelo 11-m

Breg: Blasevich, Garofalo (Calabrese), Delvecchio (Anbdeeasi), Marchetti, Maselli, Farci, Madrussani, Valentinuzzi, Abatangelo, Danieli, L. Nigris. Trener: Quagliarello.

Rdeč karton: 92. Marchetti.