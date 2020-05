Kako lahko treniramo košarko v času pandemije?

Z objavo priporočil košarkarske zveze FIP je zdaj vsem košarkarskih društvom jasno, kako se lahko – od minibasketa dalje – trenira v času pandemije.

Podobno kot velja pri odbojki, pa tudi košarkarjem še ne bo dovoljeno »igrati« košarke, saj priporočila dovoljujejo samo vadbo individualnih veščin. Vaje, pri katerih lahko pride do stika ali do zbiranja igralcev na istem mestu, so zaenkrat prepovedane, prav tako igra 1 proti 1, 2 proti 2 itd. Med treningom je treba ohranjati medsebojno razdaljo dveh metrov, od trenerja pa štiri metre, če poteka skupinski trening v telovadnici, pa mora nositi trener tudi zaščitno masko. Igralci morajo nositi masko le pred treningom in po njem, uporaba rokavic pa v nasprotju s priporočili odbojkarske zveze Fipav ni nikjer navedena. Da bo ohranjanje varnostne razdalje pri skupinskih treningih vedno upoštevano, predlaga Fip uporabo tehnoloških pripomočkov, kot so posebne zapestnice, ki se oglasijo, ko se na primer soigralec, ki prav tako nosi zapestnico, preveč približa.

Tudi košarkarska zveza, ki je priporočila sestavila po navodilih olimpijskega komiteja, vladnih uredb in študije politehnike iz Turina, priporoča vadbo na odprtem. Nazorno je v tabelah nakazano, kako je taka vadba lahko varnejša (sodi v nižji razred tveganja) od tiste, ki poteka v »zaprti« telovadnici. V vsakem primeru priporočajo, da število igralcev ob prisotnosti trenerja (nikjer ni posebej navedeno, koliko trenerjev je lahko prisotnih med vadbo, op. a.) največ 8. Vselej se je treba izogibati nastajanju »vrst«, pri vadbi v telovadnici pa je nujna tudi uporaba za to namenjenih telovadnih copat.

Vaje z žogo so seveda dovoljene, a mora vsak igralec uporabljati med treningom tisto, ki mu je bila dodeljena na začetku vadbe. Žogo (največ dve na igralca) je treba pogosto čistiti, razkužiti pa jo je treba pred začetkom treninga in po njem. Enako velja tudi za druge pripomočke. Treningi naj bodo zmerni, saj odsvetujejo vadbo, med katero bi se igralci preveč zadihali. Posebej je zveza Fip objavila niz vaj za minibasket.