»Ker ni pouka, je v Cortini še pestro, na finale pa se pripravljajo«

Potem ko priprave na Pokal Vitranc že nemoteno potekajo, nas je zanimalo, ali se v Cortini – skratka v Venetu, kjer je že več okuženih in trenutno dva mrtva – že pripravljajo na sklepni del svetovnega pokala v alpskem smučanju. Finale je napovedan med 18. in 22. marcem. Poklicali smo Igorja Gombača, tržaškega Slovenca, ki tam že dolgo let živi in dela.

»Priprave potekajo tako, kot da omejitev ne bi bilo.«

Ali je kaka možnost, da bi finalne tekme odpadle?

Če ne bo hujšega, mislim, da bo Cortina gostila finale svetovnega pokala. Pred dnevi so odpovedali novinarsko konferenco v Milanu, drugih sprememb pa mislim, ne bo. Tudi hotelirji pričakujejo od tega dogodka dobiček, četudi so že samo s tekmovalci in spremljevalci zapolnjeni 80-odstotno. Glavni iztržek pa ostajajo televizijske pravice, zato če bi morebiti zaprli dostop publiki, to ne bi predstavljajo večje ekonomske izgube ...

Kako pa kaj vplivajo ukrepi na življenje v Cortini?

Dejstvo, da še ne bo pouka, je doslej blagodejno. Saj je tudi danes, na pepelnično sredo, še vedno precej ljudi in najbrž bodo ostali do konca tedna. Navadno pa se gosti v tem pustnem času vračajo domov v torek ... Najbrž pa bomo posledice koronavirusa občutili kasneje. Že nekaj dni prejemam klice prijateljev iz Anglije in drugod, ki me sprašujejo o situaciji v Venetu in ali naj odpovejo lete.

