Kitajci pretiravajo

Sedaj pa Kitajci res pretiravajo. V redu, da so priredili letošnje igre v stilu video igrice, ali nikjer ni bilo zapisano, da se morajo skoraj vse tekme končati dramatično z najmanjšimi možnimi razlikami med zmagovalci kolajn in poraženci, ali pa da mora skoraj vsaka panoga ponuditi kakšno zgodbo za anale. V to drugo skupino spada gotovo včerajšnja zmaga Avstrijca Johannesa Strolza v smučarski kombinaciji, 34 let po očetovi zmagi v isti disciplini, in to potem, ko je bil na koncu lanske sezone že izven avstrijske reprezentance. V prvi skupini pa smo včeraj videli vsega in še več, kot temu pravijo Italijani. Ponavljam, res pretiravajo. Kot velik navdušenec nad tekom na smučeh sem gledal včerajšnjo žensko tekmo na 10 km: velika favoritinja je bila seveda Norvežanka Therese Johaug, že zmagovalka v skiatlonu. Na tekmi je dobila presenetljivo veliko nasprotnico v Finki Kerttu Niskanen, sestri bronastega Iiva in med favoriti na moški tekmi na 15 km (tudi tu med drugim lepa zgodba o dveh bratih, ki zmagata kolajni na isti olimpijadi). Obe sta tekli celo pot praktično z enakimi vmesnimi časi in na koncu je Johaug zmagala po pol ure tekme za 4 desetinke sekunde. To še ni dovolj: v boju za bron je bila druga Finka Parmakoski za eno desetinko (!) boljša od Rusinje (pardon: članice reprezentance ruskega olimpijskega komiteja – hinavstvo pa še tako, kaj bi temu rekli?) Neprjajeve. Res bi hotel vedeti, kako se počuti človek, ko izgubi kolajno za nekaj centimetrov po 10 kilometrih teka. Če mislim na sebe, in tisti, ki me poznajo, lahko potrdijo, da ne govorim na pamet, ker so me že videli v akciji, bi si verjetno zlomil obe pesti ob udarjanju vsakega trdega objekta, ki bi bil v mojem dometu. Istočasno so tekmovali moški v deskarskem krosu. Tekma se je seveda končala s fotofinišem med Avstrijcem Haemmerlem, favoritom, in Kanadčanom Grondinom. Razlika: 2 stotinki sekunde. Potem je bila na programu štafeta v sankanju: Nemci so imeli tako med moškimi kot med ženskami olimpijskega prvaka in so veliki favoriti, a so po prvih predajah presenetljivo bili v lepem vodstvu Avstrijci. Na vrsti je bil dvosed: Nemca se poženeta kot obsedena in na koncu le zmaga Nemčija pred Avstrijo z osmimi stotinkami prednosti. Dajte že no, dovolj, kar je preveč, je preveč. Menjajte čip.

Včeraj je bila na sporedu, prvič na igrah, tudi ekipna tekma v akrobatskih smučarskih skokih. Veliki favoriti so bili Kitajci, ki so bili najboljši v vseh izločilnih bojih pred finalom, v katerega so se uvrstile štiri reprezentance. Kitajska ženska skoči odlično in povede Kitajsko v vodstvo. Na vrsti je njen tovariš, ki pa jo krepko polomi, pravzaprav se kmalu polomi on, ko pristane skoraj na obraz in se reši s saltom naprej (ki bi ga osebno jaz ocenil z najvišjo možno oceno, kajti rešil mu je življenje) in kljub odličnemu skoku tretjega Kitajca na koncu zmagajo Američani. Moram priznati, da me sedaj zelo skrbi usoda ubogega Kitajca. Oni, ko nekdo ne izpolni pričakovanj, nimajo prav velikega smisla za humor.

Prav drugače je z drugo Kitajko. 18-letna Eileen Gu (po kitajsko Gu Ailang) je tam postala že narodni pojem, ko je osvojila zlato kolajno v disciplini aerials v smučanju, najbolj cirkuški panogi, ki je na olimpijadi, kjer skačejo kot zmešani v nebo pod oblake in ostanejo neverjetno živi. Po njeni zmagi se je njihova različica Twitterja za nekaj časa sesula, toliko je bilo sporočil. Še pred tekmo so vsa kitajska mesta prekrivali njeni plakati, kjer oglašuje vse mogoče modne izdelke. A ja, pozabil sem povedati, da je dekle prečudovitega videza, najboljšega, kar si lahko mislimo, da lahko zgleda mešanica med Azijcem in Kavkazijcem. Mati je kitajska znanstvenica, polna raznih tako kitajskih kot ameriških doktoratov, ki je delovala v Kaliforniji, ko je spoznala domačina in z njim povila hčerko, potem je ostala sama in je torej sama vzgojila malo Eileen. Ta živi osem mesecev v Ameriki in štiri na Kitajskem, kamor se je mati preselila kot odgovorna pri neki firmi za visoko tvegane investicije. Punca seveda govori tekočo mandarinščino z rahlim pekinškim naglasom, ki zelo prija domačinom. Trenira kot obsedena, v glavnem v Švici, ne zanemarja pa niti drugih dejavnosti.

Tako ima na primer v Ameriki kar nekaj pogodb kot fotomodel, ki ji prinašajo približno 16 milijonov dolarjev letnega prihodka s strani raznih nepomembnih firm, kot so Louis Vuitton in podobne. In še nekaj: lani je leto pred rokom končala študij na izredno cenjenem privatnem liceju (vpisnina je 54 tisoč dolarjev letno), opravila vseameriški izpit za dosego štipendije na najboljših univerzah, končala med najboljšimi in bo letos začela študij na Stanfordu.

Kako je tista, da študij in šport ne sodita skupaj? In da bogastvo jemlje motivacije? Treba je enostavno biti iz pravega testa. Fantastična zgodba. Upajmo le, da bo komu za zgled.