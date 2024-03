Kljub Dončićevemu trojnemu dvojčku Dallas spet poražen

Košarkarji Dallas Mavericks so po porazu proti Philadelphii pred domačimi navijači izgubili tudi proti Indiani Pacers s 137:120. Slovenski košarkarski as Luka Dončić je dosegel še četrti zaporedni, skupaj pa 14. trojni dvojček v sezoni, prispeval je 39 točk, 11 podaj in deset skokov. Russell Westbrook (leta 2017) je v zgodovini lige NBA doslej edini igralec, ki mu je uspelo doseči pet trojnih dvojčkov zaporedoma z vsaj 30 točkami, poleg Dončića pa jih ima štiri tovrstne le še Oscar Robertson (1961).

Dallas je po novem porazu, petem na zadnjih šestih tekmah, zdrsnil na osmo mesto zahodne konference.

Naslednja tekma Dallas še na tretji zaporedni domači tekmi čaka v četrtek, ko bo gostil Miami.