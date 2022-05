Kljub Dončićevim 40 točkam nov poraz Dallasa

Tudi nov odličen nastop slovenskega košarkarskega asa Luke Dončića in njegovih 40 točk ni bilo dovolj za Dallas v tretji tekmi finala zahodne konference severnoameriške lige NBA. Ekipa Golden State Warriors je namreč premagala Dallas s 109:100, pri čemer zdaj vodi s 3:0 in jo do napredovanja v finale lige NBA loči le še ena zmaga. Ob 40 točkah je Luka Dončić prispeval še 11 skokov, tri podaje, eno ukradeno žogo, dve blokadi, izgubil pa je tudi tri žoge, Dallas pa je tokrat pokopal slab met z razdalje. Pri zmagovalcih sta Stephen Curry in Andrew Wiggins dosegla 31 oz. 27 točk.

Domači košarkarji, ki so zgrešili prvih sedem zaporednih metov za tri točke, so na koncu zadeli le 13 trojk iz 45 poskusov. Reggie Bullock, član prve peterke Dallasa, in Maxi Kleber, dva specialista za koše z razdalje, sta zgrešila vseh 12 poskusov za tri, in ne le to, oba v statistiko nista vpisala niti točke.

Dončić je po tekmi poudaril, da četrta tekma še zdaleč ne bo le formalnost. »Ni še konec, a ne bo lahko,« je dejal 23-letni slovenski zvezdnik, ki je med drugim povedal, da so zadnje tri tekme bile res težke. Zmagovalec finala zahoda se bo pomeril z zmagovalcem finala vzhodne konference, Bostonom ali Miamijem. Četrta tekma bo v torek prav tako v Dallasu.