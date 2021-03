Klub jo je tožil, ker je zanosila

Dan po praznovanju mednarodnega dneva žensk je po spletu začela krožiti žalostna zgodba odbojkarice Lare Lugli, ki jo je klub zaradi nosečnosti tožil, češ da je povzročila škodo. V sezoni 2018/19 je takrat 38-letna Lara Lugli igrala v Pordenonu v B1-ligi (danes Maniago Pordenone). Desetega marca je izvedela, da je noseča, zato je klub prekinil pogodbo z igralko (kar je sicer praksa, saj odbojkarice niso profesionalke), pri tem pa ni poravnal februarske plače (v višini približno tisoč evrov), pa čeprav je zadnji mesec še redno trenirala in igrala.

Četudi je odbojkarica vložila odškodninski zahtevek, ga klub ni upošteval. Ravno takrat je izvedela, da jo je klub naposled tožil, češ da je oškodovala klub, saj je sprva podpisala pogodbo in zahtevala visoko povračilo stroškov, ne da bi napovedala želje po materinstvu, naposled pa je zaradi njene odsotnosti ekipa izgubila celo vrsto srečanj, nato tudi sponzorjev.

Zgodbo je odbojkarica v objavila na svojem Facebook profilu in s tem hotela opozoriti na še vedno nepravično ravnanje s športnicami. »Športnica, ki je noseča, nikomur ne povzroča škode. Največjo škodo pa sva dočakala s partnerjem, ko sva po mesecu dni izgubila otroka,« je zapisala z željo, da se taka zgodba nikoli več ne bi ponovila.

Obžalovanje ob takem ravnanju so izrazili mnogi, med njimi tudi senatorka Tatjana Rojc, ki je ostro ocenila ravnanje kluba in nasploh dejstvo, da so ekonomski interesi še vedno postavljeni pred pravico do materinstva. Napovedala je, da bo na predsednika vlade naslovila poslansko vprašanje.