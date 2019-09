Ko Dino Meneghin zaželi Jadranu »Ajde fantje« (video)

»Odkar sem bil otrok, je Jadran sopomenka za resno košarko. Srečno in ne razjezite trenerja,« je eden najboljših italijanskih (in ne samo) košarkarskih trenerjev Ettore Messina nagovoril košarkarje združene ekipe v »video-pozdravu«, ki so ga zavrteli na ponedeljski predstavitvi Jadranove članske ekipe v centru za dobro počutje Avalon pri Briščikih. Svoj pozdrav združenemu moštvu v videoposnetku, ki vam ga ponujamo, je posredovalo več velikanov italijanske in svetovne košarke (Dino Meneghin spodbuja košarkarje s slovenskim geslom »Ajde fantje«), s svojim »načinom izražanja« pa nedvomno izstopa trener Sassarija in nekdanji vrhunski tržaški igralec Gianmarco Pozzecco.