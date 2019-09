Ko je Mateja Bogatec bila svetovna prvakinja v sprintu

V slogu ameriškega #throwbackthursday oziroma četrtkovega obujanja spominov iz preteklosti« na spletni strani vsak četrtek objavljamo kako vsebino, ki smo jo v istem tednu leta 2009 - pred točno desetimi leti - objavili v tiskani izdaji Primorskega dnevnika.

Danes nadaljujemo obujanje spominov s prispevkom o uspehu članice kriške Mladine Matej Bogatec, ki je drugič v karieri osvojila naslov svetovne prvakinje v sprintu. Članek je bil objavljen v četrtek, 10. septembra 2009.

Rolkarica kriške Mladine Mateja Bogatec je drugič v karieri osvojila naslov svetovne skiroll prvakinje v šprintu. Na prvenstvu FIS v Frosinoneju je v finalu prepričljivo premagala Rusinjo Ektovo, s tem pa ponovila uspeh iz leta 2005, ko je bila najboljša v francoskem kraju Le Tremblade, medtem ko se je morala pred dvema letoma v hrvaškem Oroslavju zadovoljiti z bronastim odličjem. Ker je tekma štela tudi za svetovni pokal FIS, je Bogatčeva z zmago hkrati še povečala svojo prednost na skupni lestvici in je na dobri poti, da tudi letos osvoji kristalni globus, ki ga podeljujejo skupni zmagovalki.

Čeprav je Mateja nedvomno najboljša šprinterica na svetu in je na zmagovalnem odru konstanto že od leta 2000, v zadnjih štirih letih na velikih tekmovanjih nikoli ni zmagala, zato se ji je včeraj dobesedno odvalil kamen od srca.

»Na to zmago sem čakala vse od leta 2005, saj iz enega ali drugega razloga nisem zmagala ne na evropskem prvenstvu 2006 v Rusiji, ne na SP naslednje leto v Oroslavju, ne lani na EP v Turinu. Vsakič sem sicer osvojila medaljo, zmaga pa je le nekaj drugega,« je bila presrečna Mateja včeraj. Na prvenstvo se je izjemno skrbno pripravila in je bila tudi zelo prepričana vase, vendar predstavlja šprint vedno določeno neznanko. »Bilo je nekaj novih obrazov iz Turčije, Ukrajine in Rusije, toda najnevarnejša je bila Rusinja Ektova, ki sem jo letos že premagala. Vendar zahteva šprint predvsem veliko psihološko trdnost. Tekmovale smo od 17. do 20. ure in napetost je rasla iz ure v uro. Nekatere pritiska niso vzdržale, jaz pa sem bila zelo konstantna in nisem naredila nobene napake,« je še povedala Mateja.

Kriška športnica je najboljši čas dosegla že v kvalifikacijah, ko je bila za 19 stotink sekunde hitrejša od Ektove, tretja pa je bila Rusinja Zajčeva, evropska prvakinja 2006. V četrtfinalu se je Mateja nato pomerila s Čehinjo Karolino Bikovo (8. po kvalifikacijah), v polfinalu pa še z Rusinjo Jeleno Rodino.

Obe je premagala dokaj zanesljivo, v finalu pa se je po pričakovanjih spet spopadla z Ektovo. »Startala sem zelo dobro, tokrat celo boljše od nje, kar se v preteklosti ni dogajalo, vendar sem letos startom namenilo na treningih veliko pozornosti in to se je tudi poznalo,« je povedala Bogatčeva.

Prvih 50 metrov 150 metrov dolge preikzušnja sta si bili finalisti enakovredni, nato je Mateja začela večati prednost, na koncu pa zmagala z naskokom kakih dveh metrov.

»Mateja je ena od dveh, treh zvezdnic svetovnega rolkarskega cirkusa. Bila je favorit in je to vlogo suvereno upravičila. Čeprav se konkurenca veča, ostaja ona v vrhu. Zagotovo se ji pozna izkušenost, ki ji omogoča, da zdaj optimalno planira svojo sezono in izvaja program tako kot je treba,« je povedal selektor italijanske reprezentance Pierluigi Papa.

Danes bo v Fiuggiju na sporedu tekma štafet, Bogatčeva pa na njej meri na novo kolajno v družbi s sotekmovalkama v izbrani vrsti »azzurrov« Eriko Bettineschi in poznano smučarsko tekačico Karen Moroder.