Pallacanestro Trieste je najel novega ameriška košarkarja. Ekipi trenerja Eugenia Dalmassona se je pridružil 199 centimetrov visoki in 87 kilogramov težki branilec Kodi Justice (letnik 1995). Košarkarsko je odraščal v ZDA (vija šola Dobson in univerza Arizona State), nato pa je kot poklicni igralec nastopal za ruski Parma Perm in za poljski Zielona Góra. Justice bo najverjetneje startal v začetni peterki, velja pa za dobrega ostrostrelca, ki rad podaja žogo soigralcem.