Koliko derbijev na nogometnih zelenicah?

HUMIN – Deželna nogometna zveza Figc je danes v Huminu v sklopu prireditve »Fischio d’inizio« predstavila koledarje amaterskih prvenstev. Kot napovedano, se bo prvenstvo vseh deželnih lig začelo v nedeljo, 27. septembra, zaključilo pa se bo v nedeljo, 16. maja. Ekipe slovenskih klubov bodo letos nastopale v elitni ligi, promocijski, 1. in 2. amaterski ligi. V elitni ligi bo ob nedeljskih nastopih kar pet medtedenskih, torej večernih tekem, v promocijski, 1. in 2. amaterski ligi pa bodo vse tekme predivoma ob nedeljah. Med prvim in drugim delom prvenstva ne bo premora (24. januarja se konča prvi del, drugi se začenja 31. januarja), na »praznični« dan pa bodo nogometaši igrali samo v nedeljo, 1. novembra. Daljši premor bo med božičnimi prazniki (zadnji krog 22. decembra, naslednji pa 10. januarja), vikend počitka pa bo kot običajno za veliko noč, prosto bo tudi v nedeljo, 25. aprila.

Vse do 18. oktobra bodo tekme začele ob 15.00, od 8. novembra do 21. februarja bo stopil v veljavo zimski urnik (ob 14.30), od 28. marca do konca prvenstev pa bo začetek tekem ob 16.00.

V elitni ligi bosta igrali Primorec 1966 in Sistiana Sesljan, v promocijski Kras Repen in Juventina, v 1. amaterski ligi Mladost in Zarja, v drugi pa Breg, Sovodenje in Vesna.