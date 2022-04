Koliko tekem bo prihodnjo sezono v Sloveniji?

Alpski smučarji in smučarke bodo čez šest mesecev začeli sezono. Jasno je, da v Söldnu. To pa je tudi eno od redkih znanih dejstev. Direktorja tekem ženskega svetovnega pokala Slovenca Petra Gerdola smo zato povprašali, kje se letos zatika.

Navadno ste koledarje pripravljali za tri sezone vnaprej, kot kaže, pa zdaj ni več tako. Zakaj je letos koledar v taki zamudi?

Tako je, pred leti smo načrtovali za tri leta vnaprej, to sva počela s kolegom Makusom Waldnerjem, ki skrbi za moški pokal. A novi predsednik Fisa Johan Eliasch (lani so ga izvolili na izredni skupščini, letos pa se mu obeta potrditev predsedniškega statusa do leta 2026, ker ni protikandidatov, op.a.) si je zamislil, da bo kar sam vnesel spremembe. Koledar želi sam zrežirati, kar je delno povezano tudi s televizijskimi pravicami.

Govori se, da si novo vodstvo želi tudi tekem na Kitajskem. So to samo govorice ali drži?

Res je. Te si želi novo vodstvo. Kitajska, ki je letos gostila olimpijske igre, je ena izmed možnih prizorišč v prihodnosti, ne pa že prihodnjo sezono. Sami Kitajci so že dejali, da še niso pripravljeni na organizacijo tekem svetovnega pokala, a da se bodo čez nekaj let na to pripravili.

Še vedno ni jasna usoda Zlate Lisice. Bo ženska tekma v Sloveniji ostala na koledarju, a le z razliko, da bo v Kranjski Gori, kjer bo tudi moška tekma ali ji grozi tudi odpoved?

V enem osnutku koledarja – teh je kar nekaj – je navedeno, da bi tekmo iz Maribora, kjer imajo težave z zasneževanjem, preselili v Kranjsko Goro vse dokler v Mariboru ne postavijo vsega na mesto. Ker koledarja še niso potrdili, je to še vedno samo možnost, a menim, da obstaja konkretna možnost, da bo ženska tekma v Sloveniji ostala.