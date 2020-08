Kompetitivna Juventina

Štandreška Juventina bo drugo sezono zapored nastopala v promocijski ligi (zadnjič je štandreška ekipa igrala v nižji 1. AL v sezoni 2002-03), v kateri je od začetka tisočletja stalna gostja z izjemo nekaterih sezon v elitni ligi. In prav najvišja deželna liga (beri elitna) ostaja srednjeročni cilj vodstva belo-rdečih, ki so letos s potrjenim trenerjem sestavili kakovostno ekipo. Ekipo so sestavljali predsednik Marco Kerpan s potrjenim trenerjem Nicolo Sepulcrijem, ki so ga pri rdeče-belih že preimenovali v štandreškega Alexa Fergusona, ter športnim vodjo Giulianom Fantinijem. Sepulcri vodi namreč Juventino že sedmo leto, kar ni od muh. »Moram poudariti, da sem letos zelo zadovoljen, saj nam je uspelo sestaviti ekipo, kot smo si zaželeli,« je dejal Sepulcri in nadaljeval: »Okrepili smo se v vseh treh igralnih pasovih ter smo najeli nekaj dobrih mladih. V ponedeljek se nam bo pridružil še Kudret (letnik 2003), tako da bomo kompletni. Ta teden smo dobro trenirali. Upoštevali smo celoten protokol Covid, ki je precej zahteven. Pred vsakim treningom smo nogometašem in drugim, ki so bili na igrišču, zmerili temperaturo. Vse skupaj smo dokumentirali, tako da se je v pisarni zbralo že precej papirjev (se zasmeje trener Sepulcri op. av.). Ampak taka so pravila in jih je treba upoštevati. Upamo pa, da se bodo do začetka sezone zrahljala, saj tvegamo, da bomo znova kmalu vse skupaj prekinili. nekateri klubu v deželi še niso začeli priprav, saj niso tako dobro pripravljeni, da bi upoštevali vse kriterije.«

