Končno spet Športna priloga

Skoraj vsa amaterska članska prvenstva so v polnem teku. Šport, kljub pandemiji, zaenkrat gre naprej. Zaradi tega smo se tudi mi opogumili ter se odločili, da spet startamo s torkovo Športno prilogo, ki jo boste lahko v Primorskem dnevniku listali v torek, 2. novembra. Zadnjo smo objavili 16. junija 2020 in je bil nek podaljšek prve covidne sezone 2019/20, ko je ves šport spomladi (marca) mrknil. Zadnja Športna priloga je pravzaprav izšla v torek, 25. februarja 2020. Letošnja sezona bi morala biti 25., a Športne priloge 2020/21 ni bilo, tako da je letošnja 24. sezona. Prva številka Športne priloge je izšla jeseni leta 1997. Bolj natančno pred štiriindvajsetimi leti, 14. oktobra 1997.V novi sezoni bomo skušali na somih straneh po svojih močeh čim boljše in čim bolj razčlenjeno spremljati dogajanje na različnih prizoriščih tržaške, goriške, videmske pokrajine in tudi Slovenije. Postregli vam bomo s starimi, novimi in prenovljenimi rubrikami. Vrača se karikatura, za katero bo skrbel Čačka ali Matej Gruden Keko. Hudomušno (ne)športno rimo bo napisal (ne)poznani nabrežinski poet Figo Gruden. Na zadnji strani bo prostor za intervju s športnikom in nešportnikom. V uredništvu smo se odločili, da vas bomo še naprej zalagali s treningom za čvrste možgane: Lakovičevo športno križanko.Na prvi strani vas bo vodil semafor, ki upamo, da bo čim manj utripal z rdečo barvo. Ne želimo si namreč nove rdeče cone in novih omejitev oziroma športnih prekinitev.