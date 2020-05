Kocka je (vendarle) padla. Tudi amaterski nogomet je predčasno končal sezono. Tako je danes odločila nogometna državna zveza Figc, ki je med drugim potrdila, da se bodo prvenstva A-, B- in C-lige nadaljevala. Triestina bo torej letos poleti ponovno stopila na zelenico, medtem ko pa so vse amaterske ekipe slovenskih društev na Tržaškem in Goriškem zdaj uradno na prisilnem dopustu.

Kaže, da bodo o morebitnih izpadih in napredovanjih odločali šele na naslednjem zveznem svetu junija.