Konkretna pomoč športnim društvom

Amaterski šport bo po koronavirusu na hudi preizkušnji. Združenje slovenskih športnih društev v Italiji je dopoldne v kavarni Tabor na Opčinah organiziralo prvo »pokoronsko« novinarsko konferenco, na kateri je predstavilo novoustanovljeni solidarnostni sklad za pomoč slovenskemu športu v Italiji, ki so ga poimenovali Skupaj zmoremo.

»Za enkratno in izredno pomoč iz tega sklada lahko zaprosijo društva, ki imajo kot primarno vsebinsko osnovo v svojih načrtih predvsem skrb za ohranjanje in utrjevanje slovenskega jezika in slovenske identitete svojih članov. Finančna pomoč pa je usmerjena izključno v delovanje in utrjevanje mladinskih odsekov društva. Članska raven delovanja ne pride v poštev in je izvzeta iz podpore,« je povedal predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin, ki je še dodal: »O podelitvi podpore društvom bo odločal izvršni odbor ZSŠDI, ki bo o svojih odločitvah obveščal javnost preko medijev. Donatorji bodo glede na višino dodeljene finančne podpore deležni posebne vidljivosti pri vseh javnih dogodkih, ki jih bo priredilo ZSŠDI in pri posameznih društvih, ki bodo deležna podpore. Svoj prispevek lahko nakažete na tekoči račun “ZSŠDI Skupaj zmoremo”, IBAN koda: IT 41 Z 08928 02201 01000 0046826 s pripisom “sklad Skupaj zmoremo”«.