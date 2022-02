Kontovel do novih točk

KOŠARKA

D-LIGA

Kontovel – San Vito 86:69 (19:16, 43:28, 67:46)

Kontovel: A. Daneu nv, N. Daneu 27 (6:8, 6:11, 3:6), Kralj 0 (-, 0:2, -), Busan o, Pro 4 (-, 2:4, -), Mattiassich 7 (2:2,1:4, 1:3), S. Regent 6 (1:2, 1:2, 1:2), Persi 4 (2:2, 1:2, 0:2), Starc 17 (1:3, 8:9, 0:2), G. Regent 7 (5:10, 1:4, -), Emili 0. Trener: Peric. SON: 22; PON: nihče; skoki N. Daneu 14.

Kontovel je kljub okrnjeni postavi (poškodovani so bili Škerl, Cicogna in Alexander Daneu) je Kontovel uspel premagati tržaški San Vito. Že po prvem polčasu so vodili za 15 pik. Z dobro igro so nadaljevali tudi v drugem polčasu ter sklenili srečanje z visoko razliko. Vsa Kontovelova ekipa je igrala dobro, od posameznikov pa vsekakor gre omeniti odlično predstavo Nika Daneua, ki je bil s 27 točkami najboljši strelec ekipe in je poleg tega prispeval kar 14 skokov.