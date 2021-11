Kontovel prekinil serijo porazov, Bor ostaja nepremagan

Monfalcone – Kontovel 64:69 (8:12, 27:21, 48:43)

Kontovel: N. Daneu 9 (5:9, 2:5, 0:2), Persi 7 (-, 2:2, 1:2), Cicogna 16 (1:2, 3:7, 3:6), Škerl 8 (-, 1:3, 2:6), Mattiassich 10 (2:4, 4:7, 0:3), S. Regent 4 (4:6, 0:5, -), Emili 7 (1:2, 3:4, -), Starc 5 (-, 3:7, -), G. Regent 0 (-, 0:4, -), Zgur 2 (-, 1:3, 0:2), Doljak in Marion nv. Trener: Francesco Peric.

Košarkarji Kontovela so v Tržiču prekinili serijo treh zaporednih porazov. Po napeti tekmi so z 69:64 zasluženo premagali Monfalcone. Tekma se je odločila v zadnji minute igre, v kateri je pri izenačenem izidu 64:64 najprej zadel trojko Francesco Cicogna. V naslednji akciji domače peterke je žogo ukradel Simon Regent, Cicogna pa je zmago zapečatil s polaganjem.

Kot kažejo izidi posameznih četrtin je bila tekma izenačena vseh štirideset minut. V tretji četrtini so tržiški košarkarji skušali pobegniti, v zadnjih desetih minutah igre pa so jih gostje presenetili s consko obrambo, jih ujeli in na koncu tudi prehiteli. »Zasluge za zmago nosi celotna ekipa. Čeprav smo imeli še vedno imeli nekaj težav v napadu, smo pokazali veliko željo in na koncu povsem zasluženo zmagali. Pohvalil bi prav vse fante,« je po tekmi dejal Kontovelov spremljevalec Ilja Bufon. Najboljši strelec Kontovela je bil Cicogna s 16 točkami, dvojnega dvojčka pa je vknjižil Patrik Mattiassich (10 točk in 11 skokov).

Santos – Bor Radenska 67:71 (14:20, 31:38, 42:48)

Bor: Bole 20 (3:3, 4:6, 3:5), G. Terčon 2 (-, 1:2, -), Crevatin 0 (-, -, 0:1), Možina 7 (3:4, 2:4, 0:1), Carcangiu 2 (2:2, 0:3, 0:4), Pizziga 4 (2:2, 1:8, -), D. Zettin 8 (-, 1:4, 2:3), Lettieri 10 (0:2, 5:5, -), Scocchi 18 (6:10, 3:4, 2:8), Hollan, Stopar in D. Terčon nv. Trener: Saša Krčalić.

Košarkarji Bora Radenska so v telovadnici na Judovcu vknjižili šesto zaporedno zmago in ostajajo nepremagani na vrhu lestvice vzhodne skupine D-lige, čeprav so bili dva kroga prosti. V tržaškem derbiju so s 71:67 ugnali mlado in agresivno ekipo Santosa

Pri Boru se je tokrat poznala odsotnost (zaradi služebnih obveznosti) centra Tomaža Sterleta, tako da je proti visokim nasprotnikom glavno breme pod košema nosil Mattia Pizziga. Zmaga varovancev trenerja Saše Krčalića je bila povsem zaslužena, saj so bili ves čas v vodstvu. Trdoživi košarkarji Santosa pa niso nikoli popustili in minuto pred koncem srečanja stanje izenačili na 60:60. Tedaj pa so Svetoivančani strnili vrste, si nabrali rahlo prednost in na koncu zmagali. Za nov uspeh je treba pohvaliti vse igralce, posebno pa Mirana Boleta, ki se je požrtvovalno boril v obrambi in bil z 20 točkami tudi najboljši strelec ekipe.