Koristen priročnik za vadbo joge

Fizioterapevt in instruktor joge Michele Chelleri (svojo vadbeno skupino ima tako v prostorih društva Tabor v Prosvetnem domu na Opčinah kot v Sežani) se je že pred časom odločil, da bo vse svoje znanje s črnilom prelil na papir (pravzaprav na računalnik). »Želel sem zbrati vse svoje izkušnje iz fizioterapije, terapevtske joge in kar sem preizkusil na svojem telesu in sestaviti koristen priročnik, ki lahko pomaga vsakomur. Sestavil sem neke vrste metodo, ki izhaja iz osebnih več kot desetletnih izkušenj. Priročnik ima tristo strani. Sestavil sem ga v treh letih. Prvi del je v glavnem teoretičen, kjer razlagam o funkcionalnosti človeškega telesa. Priročniki v glavnem pišejo o mišičastem telesu, atletskem, tekaškem, fit ... mene pa zanima, da se posameznik počuti najbolje. Da se zjutraj zbudi brez bolečin, da lahko odtečem določeno razdaljo brez težav, da se lahko lahkotno gibljem po stopnicah in da pač čisto normalno opravljam domača opravila, ne da bi me kaj zabolelo. Osredotočil se bom na primer osemdesetletne upokojenke, ki si v glavnem želi počistiti hišo, ne da bi pri tem občutila bolečine ali se mirno sprehodila do trgovine, ne da bi pri tem imela težave. Moj priročnik je namenjen prav vsem. Športnikom, rekreativcem in tudi nešportnikom oziroma čisto navadnim ljudem,« je dejal 37-letni Tržačan, ki stanuje na slovenskem Krasu in tekoče govori slovensko. Chelleri je svojo pot začel kot maser v Trstu, kjer je obiskoval različne tečaje (od športne masaže do masaže shiatsu). »Nato sem se odločil, da nadaljujem študij v Madridu v Španiji, kjer sem zaključil fizioterapijo in akademijo joge Iyengar. V Madridu sem študiral in sem hkrati bil v službi v bolnišnici, kjer sem s pomočjo profesorice na fakulteti dejansko uvajal terapevtsko jogo. V Madridu sem bil deset let.«Katere so razlike med jogo in terapevtsko jogo? »Dejansko gre za podobne vaje, ki pa se z nekoliko drugačnimi gibi in pozicijami dotikajo in razmigajo prav vsa tkiva in notranje organe. Vključil sem številne elemente fizioterapije. Teh vaj je lahko neskončno. Potrebno je le znanje in veliko fantazije.«

Chellerijevo knjigo lahko dobimo na spletni trgovini amazon.com: naslov je Sviluppa il tuo corpo funzionale personalizzato. Za zdaj je na voljo samo v italijanščini. Prevedel jo bo še v španščino. Razmišlja pa tudi o slovenščini. Skupaj s knjigo, ki jo je izdal v samozaložbi, je Chelleri razvil tudi spletno platformo refunctionalsystem.com, na kateri so na voljo številne in zelo raznolike vaje.