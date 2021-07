Koronavirus vdira v »balončke«

Koronavirus jo je pred samim začetkom dogodka že zagodel organizatorjem olimpijskih iger v Tokiu. Medtem ko v olimpijski vasi v Tokiu beležijo nekatere primere športnikov, ki so bili pozitivni na test na koronavirus, je nekaj strahu zavladalo tudi v vrstah italijanske košarkarske reprezentance. Kljub strogim pravilom, ki se jih morejo držati športniki, in »balončkom«, v katerih so ujeti skozi celoten potek iger, se je virus prikradel tudi med vrste atletov. Košarkarji, med njimi je tudi Tržačan Stefano Tonut, so potovali na letalu, na katerem je potoval tudi italijanski novinar, za katerega se je izkazalo, da je okužen. Novinar se je v Rimu na letalo vkrcal z negativnim testom, ko je prispel v deželo vzhajajočega sonca, pa je moral spet na test, ki je pokazal pozitivni rezultat. Testirali s osebo, ki je sedela zraven novinarja, rezultat testa je bil negativen.