Pred enajstimi dnevi so košarkarji Bora Radenska v drugem krogu C-lige silver na domačem igrišču premagali Servolano. Na klopi škedenjske ekipe od letošnje sezone sedi Koprčan Klemen Kladnik, ki s Sergiom Palombito tvori uigran trenerski dvojec. Petinštiridesetletni Kladnik dobro pozna tukajšnjo košarko, saj je več let vodil mladinske ekipe Brega, v sezoni 2012/13 pa je treniral člansko moštvo dolinskega kluba v takratni C2-ligi. Oče dveh otrok je zaposlen v podjetju, ki se ukvarja z informatiko, je predsednik humanitarno športnega društva Resistentia in rekreativni triatlonec.

Klemen, ali je to vaša prva izkušnja v italijanskem klubu?

V bistvu ne, saj sem pred nekaj leti vodil skupno ekipo U14 med Bregom in Don Boscom. Pri Servolani pa sem prvič izključno v italijanskem okolju.

Pri Servolani ste šele nekaj mesecev, kako se počutite?

Od samega začetka nisem imel nikakršnih težav. Le košarkarjev, z izjemo tistih starejših, pred tem nisem poznal, zato smo se na začetku malo lovili. Košarka je pač košarka, če je to v slovenskem ali italijanskem klubu.

V ekipi imate nekaj obetavnih mladih košarkarjev. Kako bi opisali letošnjo Servolano?

Res je, smo zanimiva mešanica izkušenih in mladih košarkarjev. Imamo nekaj obetavnih košarkarjev iz vrst Pallacanestro Trieste, ki ne pridejo v poštev za A-ligo. Pri nas imajo možnost razvoja in igranja v članski konkurenci. Prav vsi pa morajo res še veliko garati, kar velja za vse mlade košarkarje, ki igrajo v teh ligah.