Košarkarji Bora po 22 letih v D-ligi

V košarkarskem svetu odmeva odločitev tržaškega košarkarskega kluba Bor, ki se bo odpovedal igranju v deželni C-ligi silver. »Deželna košarkarska zveza FIP se ni držala vseh obljub o zmanjšanju stroškov in zaradi tega smo se morali odpovedati C-ligi silver. Osebno mi je zelo žal in odločili smo se s težkim srcem. A bilo je neizogibno. Raje igranje v nižji D-ligi kot bankrot društva,« je jasno povedal predsednik KK Bor Edi Sosič. Borova uprava bo te dni spričo negotovih razmer in težav s finančnimi sredstvi, ki so vezane na prihodnost amaterskega športa po covid obdobju, na deželno košarkarsko zvezo FIP naslovila prošnjo za vključitev v prvenstvo D-lige, torej stopničko niže kot v lanski sezoni. Pravzaprav je svetoivanski Bor igral nazadnje v D-ligi v prejšnjem tisočletju. V tedanjo C2-ligo so borovci napredovali v sezoni 1997/98, ko je »plave« vodil trener Luka Furlan. V sezoni 2003/04 je Bor pod taktirko Walterja Vatovca (športni vodja je bil Andrea Mura) napredoval v državno C1-ligo, v kateri je igral pet sezon. V deželno C2-ligo, ki se je nato preimenovala v C-ligo silver, je tržaška ekipa izpadla po v sezoni 2008/09. Odtlej so borovci neprekinjeno nastopali v najvišji deželni ligi. Pri Boru so imenovali novega trenerja, ki bo »plave« vodil v D-ligi. Novi trener bo nekdanji Borov košarkar Saša Krčalić. Letnik 1981, po poklicu lekarnar, rojen v Tesliću v Bosni, živi v Trstu že od srednješolskih let, vrsto sezon je bil košarkar pri Boru, nato trener v mladinskem pogonu. Lani je bil na klopi članske ekipe v C-ligi silver pomočnik trenerja Bobana Popoviča, ki ne bo več vodil prvega moštva, bo pa ostal v društvu kot trener v mladinskem sektorju.